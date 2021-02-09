«СПб Реновация» сможет завершить расселение квартала 10 в Колпино

Строительная компания «СПб Реновация» (входит в Группу «Самолет») заключила договор с последним собственником жилья в квартале 10 в Колпино. Переговоры об освобождении квартиры стороны вели полтора года. Теперь застройщик сможет снести дома, тормозившие реализацию второго этапа третьей очереди жилого комплекса «Астрид».

Как сообщает РБК, оставшиеся четыре дома будут снесены весной. Семья, требовавшая крупную денежную компенсацию за трехкомнатную квартиру, получила новое жилье.

Всего в квартале было расселено 22 двухэтажных дома, построенных в середине прошлого века.Суммарные расходы на расселение составили 455 млн рублей. Квартал «Колпино 10» ограничен проспектом Ленина, улицей Губина,улицами Павловской и Танкистов. Площадь территории реновации в квартале составляет 9,24 га. Программа реновации хрущевок была запущена в Петербурге в 2008 году.