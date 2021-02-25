В Самаре осудят директора МАУ «Дворец Творчества» после гибели ребенка у здания дома культуры

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении директора МАУ «Дворец Творчества» Валерия Синцова. Руководитель учреждения обвиняется по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека). сообщает СУ СК РФ по региону.

Трагический инцидент произошел 1 сентября 2019 года. На 10-летнего ребенка обрушилась облицовочная плита здания дворца культуры им. Литвинова. Он скончался после приезда скорой помощи.

По версии следствия, руководитель учреждения в период с 2013 года по 2019 год не предпринял достаточных, необходимых и своевременных мер по проведению текущего и капитального ремонта фасада дворца культуры им. Литвинова, не обеспечив охранно-предупредительные мероприятия по установке ограждений фасада во избежание обрушения элементов фасада на граждан.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

Здание дворца культуры им. Литвинова было построено в 1961 году и является объектом историко-культурного наследия. Объект принадлежит МАУ «Дворец творчества».

Андрей Сазонов