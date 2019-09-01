Следствие выясняет обстоятельства гибели ребенка возле ДК им. Литвинова в Самаре

Следствие проводит проверку и выясняет обстоятельства гибели ребенка возле ДК им. Литвинова в Самаре. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По имеющимся данным, трагический инцидент произошел 1 сентября. На 10-летнего ребенка обрушилась облицовочная плита здания дворца культуры. Он скончался после приезда скорой помощи.

Здание дворца культуры им. Литвинова было построено в 1961 году и является объектом историко-культурного наследия. Объект принадлежит МАУ г.о. Самара «Дворец творчества».

Следствие выясняет обстоятельства инцидента, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Евгений Чернов