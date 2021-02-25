В Ярославской области в 2021 году в лагеря отправятся 35 тысяч детей

В 2021 году детские лагеря Ярославской области примут около 35 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Из них 11 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат путевки в лагеря бесплатно.

По словам начальника управления по социальной и демографической политике регионального правительства Марины Башмашниковой, отдых детей в лагерях будет организован с учетом текущей эпидемиологической ситуации и в соответствии с существующими санитарными требованиями. Она отметила, что детские лагеря будут работать в закрытом режиме с заполняемостью не более 50% от общего количества мест. Детям в лагерях будут измерять температуру, а сотрудников перед каждым выходом на смену будут тестировать на COVID-19.

В пресс-службе уточнили, что в регионе сохраняются все меры социальной поддержки в сфере детского отдыха.

«Например, родители имеют право получить компенсацию или частичную оплату путевки в случае ее приобретения не менее чем на 14 дней отдыха в период с 25 мая по 31 августа 2021 года»,— пояснили в пресс-службе, отметив, что в случае, если среднедушевой ежемесячный доход в семье заявителя не превышает 19188 руб., то сумма компенсации или частичной оплаты на приобретение путевки сроком на 21 день составит 7390 руб., и на 14 дней – 4927 руб.

По данным пресс-службы, всего на проведение оздоровительной кампании в 2021 году выделено более 145 млн руб., в частности, 23 млн руб. будет направлено на укрепление материально-технической базы организаций детского отдыха. В этом году принимать детей будут 475 лагерей. Из них 23 загородных лагеря, 370 лагерей с дневным пребыванием детей, 63 профильных и 19 лагерей труда и отдыха.

Дарья Сабаева