Преступление как наказание

Федеральная служба исполнения наказаний объявила о девяти уголовных делах, возбуж­денных по итогам проверок жалоб о пытках и насилии в колониях и следственных изоляторах Иркутской области. Их фигурантами являются как сотрудники учреж­дений, так и осужденные. Глава ведомства Александр Калашников сообщил о 75 пострадавших в результате издевательств и о том, что установлено более 40 человек, причастных к насилию. Комиссия ФСИН ведет в Иркутской области проверку с середины января. Ранее сообщалось об одном уголовном деле, возбужденном в результате инцидента в СИЗО-1 Иркутска, после которого подвергшийся насилию 29-летний осуж­денный стал инвалидом. Правозащитники требуют отставки руководителя ГУ ФСИН по Иркутской области Леонида Сагалакова.



О том, что в ходе проверок в учреждениях исполнения наказаний Иркутской области возбуждено уже девять уголовных дел, сообщила пресс-служба ФСИН России. Их оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСИН. Как сообщается, в числе фигурантов — как сотрудники системы исполнения наказаний Иркутской области, так и подозреваемые, обвиняемые и осужденные. «Кроме того, представители ФСИН вы­явили десять осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других подозреваемых, обвиняемых и осуж­денных»,— говорится в сообщении ведомства и отмечается, что в отношении них ведутся проверочные мероприятия. В СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15 организован прием по личным вопросам, в том числе и осмотр заключенных врачами на выявление возможных телесных повреждений.

Более подробную информацию 25 февраля на круглом столе в Совете Федерации представил директор ФСИН Александр Калашников. Он заявил о 75 пострадавших от насилия в колониях и СИЗО в Иркутской области. Проверка установила, что к пыткам над заключенными причас­тен 41 человек. «Мероприятия в этом территориальном органе ФСИН России будут проводиться до полной декриминализации обстановки»,— пообещал господин Калашников, которого цитирует РИА «Новости». Также он сказал, что в ходе проверки опрошено 1145 человек и установлено около 90 очевидцев насилия.

К ситуации подключилась уполномоченная по правам человека в РФ На­талья Москалькова. Она пообещала организовать государственную защиту пострадавшим от пыток и свидетелям, которые дают показания.

Напомним, 18 января ФСИН объявила о проверке колоний Иркутской области на предмет соблюдения прав человека и направила в регион своих сотрудников. Это было сделано после жалоб, которые в большом количестве поступали на работу учреждений исполнения наказаний. Сразу по приезду комиссии на время проверки были отстранены от исполнения служебных обязанностей руководители СИЗО-1 и ИК-6. Затем по­явилась информация об уголовном деле в отношении сотрудника СИЗО-1, который был задержан по делу об издевательствах над заключенным. В сообщении регионального СУ СКР говорилось, что он превысил свои должностные полномочия, в итоге в одной из камер следственного изолятора 29-летнему заключенному был нанесен тяжкий вред здоровью, и он был доставлен в больницу. Позже стали известны подробности инцидента: осужденный родом из Тувы подвергся сексуальному насилию. За помощью к правозащитникам обращалась его сестра, сообщившая, что ее брат стал инвалидом в результате пыток. На прошлой неделе начальник СИЗО-1 Игорь Мокеев был уволен «по отрицательным мотивам». Еще один случай жестокого обращения с заключенным выявлен в ИК-6. Пострадавший также был доставлен в больницу в результате насилия сексуального характера со стороны другого осужденного.

Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе ГУ ФСИН по Иркутской области, уголовные дела касаются только СИЗО-1 и ИК-6. Руководитель ИК-6 с должности не уволен, а отстранен на время проверки. В пресс-службе не смогли дать оперативный комментарий о количестве задержанных по уголовным делам. Источник в СУ СКР по Иркутской области сказал, что задержанный в январе сотрудник СИЗО-1 сейчас находится под арестом.

Правозащитники проекта «Гулагу.нет» намерены добиваться отставки руководства регионального управления ФСИН. «В ближайшие дни мы будем поднимать вопрос об отставке начальника ГУ ФСИН по Иркутской области Леонида Сагалакова и предъявления ему обвинения в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями»,— заявил 22 февраля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель проекта Владимир Осечкин.

Екатерина Еременко