В Воронеже умер писатель-афорист Аркадий Давидович

На 91 году ушел из жизни Аркадий Давидович, известный писатель, афорист. Об этом сообщили в мэрии Воронежа. «Не так давно мы отмечали 90-летний юбилей Аркадия Филипповича — признанного мастера афоризма, человека неординарного, ироничного, легкого на подъем, полного творческих идей, большого жизнелюба и оптимиста. Для многих Воронеж ассоциировался с именем известного автора. И вот — печальная весть. Потеря невосполнимая, поэтому мы будем с особым теплом относиться к его творчеству — искрометному, по-народному меткому и глубокому»,— отметил мэр облцентра Вадим Кстенин, выражая соболезования родным и близким господина Давидовича.

Аркадий Давидович (настоящее имя — Адольф Фрейдберг) родился 12 июня 1930 года в Воронеже в семье врачей. Во время войны вместе с родителями был эвакуирован в Ташкент, в 1946 году семья вернулась обратно. Окончил сельхозинститут и некоторое время работал механиком. В 1976 году вместе с художницей Валентиной Золотых основал музей афористики. В советские годы его работы печатали в журнале «Крокодил» под псевдонимами «Юлий Цезарь», «Эрнест Хемингуэй», «Оноре де Бальзак», «А. Давид, французский писатель» в разделе «Юмор разных широт». Его афоризмы включены во многие сборники. В 2010 году в книге «Конец света закончится хорошо» Аркадия Давидовича признали «непризнанным гением».

Валерия Розбот