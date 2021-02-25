Петербуржцы стали в три раза чаще приобретать смартфоны с виртуальными SIM-картами

В 2020 году в Санкт-Петербурге приобрели в три раза больше смартфонов с поддержкой виртуальной SIM-карты (eSIM), чем в 2019-м. Об этом свидетельствуют данные, собранные аналитиками "Билайна".

В сообщении "Билайна" приведена статистика по владельцам eSIM: 60% продаж приходится на мужчин, большинство клиентов — в возрасте от 30 до 35 лет.

«Клиенты всё чаще предпочитают онлайн офлайну. Результаты мы видим в цифрах —высокими темпами растут продажи и смартфонов, и тарифов в интернет-магазине», — комментирует данные Артем Денисов, директор по розничному бизнесу Западного региона компании «ВымпелКом».

Ранее Петербург занял второе место в рейтинге городов, где заказывают больше всего смартфонов.