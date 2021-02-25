Астраханский суд рассмотрит дело о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка

Прокуратура Советского района Астрахани утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО «Комплекс-А». Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, в Астрахани 30 июля 2020 года малолетний ребенок упал на бетонную отмостку на лестничной площадке подъезда из-за отсутствия оградительных конструкций между инвалидным подъемником и стеной дома, управление которым осуществляло ООО «Комплекс-А». Девочка получила травму, соответствующую тяжкому вреду здоровью, уточняют в ведомстве.

Уголовное дело направили в Советский районный суд города.

Мария Шахрай