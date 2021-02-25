В правительстве Ленобласти призвали ускорить «лесную амнистию»

Председатель комитета финансов Ленобласти Роман Марков на заседании правительства Ленобласти призвал межведомственную рабочую группу ускорить рассмотрение заявок по «лесной амнистии». В настоящий момент из 4756 зарегистрированных заявок рассмотрено только 2166.

Заявление Романа Маркова цитирует «Деловой Петербург». Господин Марков уточнил, что в 68% рассмотренных случаях группа приняла решение исключить «спорные" участки из состава лесного фонда (государственного лесного реестра, ГЛР), в 24% — из единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Однако, как подсчитал губернатор региона Александр Дрозденко, при темпах рассмотрения в 100 участок за одно заседание группе необходимо провести еще 26 заседаний. Господин Марков согласился с необходимостью ускориться. Как отмечается, чиновники рассчитывают ускорить рассмотрение за счет применения цифровой аэро- и фотосъемки.

В Ленинградской области работа по заявкам по «лесной амнистии» ведется с 2018 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил провести лесовосстановление на землях запаса и включить такие территории в лесной фонд.