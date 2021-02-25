25 февраля, четверг
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Петербургский суд прекратил производство по иску о незадекларированной даче Александра Беглова

Петербургский городской суд по итогам предварительного судебного заседания прекратил производство по административному иску к губернатору города Александру Беглову, поданному из-за незадекларированной резиденции в поселке Комарово. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Инициатором коллективного иска стал исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. В нем истцы указали, что в 2019 году в налоговой декларации губернатора не была указана загородная недвижимость, расположенная в Курортном районе города.

В возражениях, направленных в суд, Александр Беглов пояснял, что в 2019 году отчитывался в декларации как частное, а не должностное лицо.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Ошибка с резиденцией».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Экспертное мнение

Проект

Экспертное мнение

Партнерские проекты

Профиль пользователя