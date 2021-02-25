Контракт на строительство Центра детской онкологии в Уфе может получить «СУ №1»

Управление капитального строительства Башкирии подвело итоги конкурса на определение подрядчика строительства Республиканского центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы, сообщается на сайте госзакупок. Победителем стало ООО «Строительное управление №1» (принадлежит Айдару Гуфранову). Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью почти 1,5 млрд руб. за 1,47 млрд руб., с дисконтом 2,06%. Компания набрала суммарно 97,26 баллов. В конкурсе также участвовало ООО «Дортрансстрой» (принадлежит кипрскому «Ерманиер лимитед»), которое готово было исполнить контракт с дисконтом 5%, за 1,42 млрд руб. По итогам конкурса участник набрал 80,03 балла. Третьим участником было ООО «Проектстройкомплекс» (принадлежит Константину Афанасьеву), чье предложение составило 1,4 млрд руб. (дисконт 6,53%), а сумма баллов — 72,6. Четвертый участник, ООО «Трест Башгражданстрой» (принадлежит через ряд компаний администрации Уфы), предложивший построить онкоцентр с дисконтом 0,02%, набрал 66,69 баллов. Все четыре компании — из Уфы.

В начале февраля комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала обоснованной жалобу ООО «СУ № 1» на эту закупку. ФАС согласилась с доводами заявителя, что конкурсная комиссия в нарушение закона о контрактной системе ненадлежащим образом оценила заявки участников закупки. Антимонопольная служба предписала отменить протоколы конкурса, состоявшегося 22 января, победителем которого было признано ООО «Проектстройкомплекс», и назначить новую дату подведения итогов. «Проектстройкомплекс» был готов исполнить контракт за 1,47 млрд руб. (дисконт 2,06 %). В конкурсе тогда участвовали те же самые компании, что и сегодня.

По условиям торгов, генподрядчик должен до декабря 2024 года выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставить оборудование.

ООО «СУ №1», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 2014 года. Компания занимается строительством. В 2019 году компания заключила один госконтракт с управлением капитального строительства Башкирии на строительство средней школы в селе Михайловка за 436,63 млн руб. В общей сложности с 2015 года компания заключила шесть госконтрактов на общую сумму 929,7 млн руб.

Майя Иванова