ЦИАН: 5,2% квартир в новостройках Екатеринбурга вовлечены в рынок аренды

В рынок аренды Екатеринбурга включены 3,5% от всех квартир города, следует из данных ЦИАН. При этом в домах, введенных в эксплуатацию после 2010 года, в аренду сдается 5,2% квартир, в корпусах 1992-2009 годов — 4,6%, в советском жилье, построенном после 1950 года, — 2,8% квартир.

Всего в Екатеринбурге 31% однокомнатных квартир, доступных сегодня в аренду, экспонируются в домах, построенных с 2010 года. Еще 21% — в корпусах, введенных с 1992 года по 2009 год. 41% квартир — это типовое советское жилье, включая как «хрущевки», так и типовые панельные и блочные дома выше пяти этажей. Оставшиеся 7% квартир расположены в домах, построенных в первой половине прошлого века или ранее.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в новостройке составляет 20,6 тыс. руб., в доме, построенном до 2009 года, — 18,9 тыс. руб. Аренда квартиры в доме, построенном в советский период, составляет 15,9 тыс. Средний срок поиска арендатора на «новые» квартиры составляет 32 дня, в домах постсоветского периода — 33 дня, в домах, построенных в советское время, — 31 день.

В среднем в крупнейших городах России в рынок аренды вовлечено более 4% от всех квартир. Чем новее дом, тем больше в нем квартир сдается в аренду. Для корпусов, введенных в эксплуатацию с 2010 года и позднее, в аренду сдается 7,4% построенных квартир. По оценке Циан, 38% квартир в аренду в новых домах (2010+ года постройки), экспонируются в корпусах, сданных в 2014-2016 гг. То есть на момент девальвации рубля это были новостройки, приобретенные на волне ажиотажного спроса.