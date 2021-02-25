Губернатор отправил чиновников лично лопатами убирать снег в Ярославле

Сегодня, 25 февраля, на заседании регионального правительства губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов снова раскритиковал качество уборки снега в Ярославле, сообщили "Ъ-Ярославль" в пресс-службе правительства области. Глава региона потребовал привести улицы Ярославля в надлежащий вид. Для этого он предложил чиновникам выйти на улицу с лопатами и собственным примером показать, как нужно убирать дороги города от снега.

На заседании правительства области с докладом об уборке дорог от снега выступил заместитель председателя регионального правительства Виктор Неженец. Выслушав доклад, губернатор отметил, что большое количество ДТП, произошедших на дорогах Ярославля, случилось, в частности, из-за недоработки коммунальных служб. Он уточнил, что в регионе и в Ярославле есть проблема с наличием специальной техники для зимней уборки.

«Мы знаем, что так или иначе климатическая зима наступает, знаем сроки и должны быть готовы, даже к таким залповым снегопадам. Времени прошло много, результат должен быть виден, но вместо результата, у нас образовался только накат и колея. Это о чем говорит? О том, что своевременно город не убирался»,— сказал на заседании правительства губернатор.

Глава региона отметил, что некоторые руководители не справляются со своими обязанностями. Однако фамилии этих руководителей губернатор не назвал.

«Отдельные руководители, честно говоря, со своими обязанностями не очень хорошо и справляются. Было несколько сигналов, что выезжающая техника в ночное время простаивает и не работает. Прошу еще раз провести все необходимые совещания, провести разбор. В отношении тех, кто не будет понимать свои задачи и выполнять поручения, мы будем принимать другие решения. Я требую, чтоб улицы были приведены в надлежащий вид. Как вы это будете делать, принимайте решения и смотрите. Выходите сами с лопатами на улицы, на остановки, и личным примером показывайте, как нужно работать с подчиненными»,— заявил господин Миронов.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что Дмитрий Миронов давал неделю руководству города Ярославля на приведение дорог областного центра в надлежащее состояние.

Дарья Сабаева