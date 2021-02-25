Аномальные морозы сохранятся на Урале до конца недели

В ближайшие дни в Свердловской области сохранится аномально холодная погода, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. Местами температура воздуха может опуститься до -36 градусов.

По данным уральского Гидрометцента, 26 февраля ночью температура составит от -26 до -36 градусов, днем — от -14 до -19 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшой снег. 27 февраля синоптики прогнозируют небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до -33 градусов, днем потеплеет до -19 градусов, на крайнем юго-западе — до -10 градусов.

Михаил Мананников