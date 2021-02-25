Bayer закончил 2020 год с убытком €10,5 млрд из-за выплат компенсаций

Чистый убыток немецкого химического и фармацевтического концерна Bayer в прошлом году составил €10,5 млрд против прибыли €4,1 млрд годом ранее. Такие финансовые результаты компания представила в четверг. Выручка концерна снизилась на 5%, до €41,4 млрд.

Причиной большого убытка стали прежде всего несколько заключенных в прошлом году соглашений, в соответствии с которыми Bayer должен выплатить компенсации. Так, в июне Bayer договорился выплатить компенсации на $10,9 млрд по искам по поводу гербицида Roundup, который, как следует из исков, наносил вред здоровью, а в некоторых случаях стал причиной возникновения раковых заболеваний. В августе компания также договорилась об урегулировании претензий американских потребителей, обвинявших Bayer в том, что производимый им контрацептив Essure вызывает серьезные проблемы со здоровьем,— в этом случае концерн согласился заплатить компенсации на $1,6 млрд.

В остальном Bayer, как и многие другие компании, в прошлом году столкнулся с некоторым снижением спроса на производимые им гербициды и некоторые лекарственные препараты. Прибыль без учета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) и без учета крупных штрафов и компенсаций осталась на уровне 2019 года, составив €11,5 млрд.

Яна Рождественская