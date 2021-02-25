Поезда «Ласточка» между Петербургом и Петрозаводском возобновляют перевозки

Поезда «Ласточка» будут ходить по обычному расписанию с 1 марта. Ранее два рейса были отменены из-за малой востребованности в период обостренной эпидемиологической обстановки.

Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. В расписании восстанавливаются поезда №804 и №805. Вместе поездами «Ласточка» №803 и №806 они будут курсировать ежедневно. На маршруте поезда будут делать остановки на станциях Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь.

Ранее “Ъ-СПб” писал о запуске «Ласточек» между Петербургом и Тихвином.