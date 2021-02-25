Правительство Петербурга утвердило проект туристического кластера в Кронштадте

Сегодня правительство Санкт-Петербурга на рабочем совещании с губернатором Александром Бегловым утвердили проект будущего туристического кластера в Кронштадте. В границы кластера вошли три исторических форта.

Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Согласно проекту, на острове Котлин разместят музея военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, пять научных центров, гостиницу, жилые дома, а также социальные объекты и объекты торговли. Также на острове появятся новый кинотеатр и океанариум. В границы кластера вошли форты «Александр I», «Петр I» и «Кроншлот». Их планируют связать с будущим музеем единой благоустроенной территорией.

Отмечается, что из городского бюджета на проект будут выделены средства на прокладку внутриквартальных дорог, а также продление Цитадельского и реконструкцию Кронштадского шоссе.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что документация по планировке территории прошла необходимые общественные обсуждения, а местные жители поддержали проект.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что совет по сохранению культурного наследия одобрил проекты восстановления фортов в Кронштадте.