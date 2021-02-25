В центре Перми начался снос двух аварийных домов

Сегодня утром в Перми начался снос комплекса из двух аварийных деревянных домов на ул. Попова, 5, и ул. Монастырской, 40. Как сообщает администрация города, завершить работы планируется до конца этой недели.

Оба здания были признаны аварийными в 2011 году, они не являлись памятниками архитектуры и объектами культурного наследия. Дома были построены в дореволюционное время и находились в частной собственности. В мэрии пояснили, что по закону собственники должны были снести их или провести реконструкцию. Они этого не сделали, поэтому земельный участок, на котором расположены постройки, был изъят в муниципальную собственность.

На момент признания аварийными в домах было 15 собственников жилых помещений. Все собственники получили выкупную стоимость за принадлежавшие им площади. При этом большинство собственников не были согласны с выкупной стоимостью жилья, определенной независимым оценщиком, поэтому изъятие происходило в судебном порядке. Судебные тяжбы затягивали процесс расселения, однако несколько дней назад оно все же завершилось. Сразу же после этого началась разработка проекта сноса зданий, затем было отключено электроснабжение.

Напомним, участок, ограниченный улицами Окулова, Попова, Монастырской и Свердловской, был разыгран на торгах мэрией Перми в 2017 году. Земля площадью 7,3 тыс. кв. м, занятая аварийным жильем, подлежала освоению по программе развития застроенных территорий (РЗТ). По условиям аукциона, победитель должен был расселить жителей аварийных домов из 22 помещений площадью 867,6 кв. м, подготовить проект планировки и межевания территории. Участок достался компании «Ива-Строй» на торгах за 16 млн руб. Тогда в компании уточняли, что участвовали в торгах в качестве финансового инвестора.

Позже стало известно, что «Ива-Строй» планирует построить на двух участках по улицам Окулова и Монастырской жилой комплекс из двух домов разной этажности (от 20 до 25) сегмента «комфорт плюс». Площадь одного дома составит 20–24 тыс. кв. м, площадь второго — 6–10 тыс. кв. м. На первых этажах ЖК разместятся коммерческие помещения и частный детский сад. Начать работы застройщик планировал во II–III квартале 2021 года.