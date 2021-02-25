ПМЭФ может пройти в очном режиме

Петербургский международный экономический форум в текущем году может пройти в очном формате. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, нельзя исключать, что Роспотребнадзор одобрит проведение мероприятия. «Не исключено, что в конце июня сможем встретиться в Санкт-Петербурге», — цитирует слова господина Шохина ТАСС.

Напомним, что в прошлом году проведение XXIV Петербургского международного экономического форума было отменено из-за пандемии. Мероприятие должно было состояться в начале июня.

Об отмене ПМЭФ в 2020 году читалйте в материале “Ъ-СПб” «Ситуация в буквальном смысле обнулилась»