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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

ПМЭФ может пройти в очном режиме

Петербургский международный экономический форум в текущем году может пройти в очном формате. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, нельзя исключать, что Роспотребнадзор одобрит проведение мероприятия. «Не исключено, что в конце июня сможем встретиться в Санкт-Петербурге», — цитирует слова господина Шохина ТАСС.

Напомним, что в прошлом году проведение XXIV Петербургского международного экономического форума было отменено из-за пандемии. Мероприятие должно было состояться в начале июня.

Об отмене ПМЭФ в 2020 году читалйте в материале “Ъ-СПб” «Ситуация в буквальном смысле обнулилась»

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