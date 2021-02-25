Нижнекамск лидирует в Татарстане по росту цен на квартиры

Более других городов Татарстана квартиры подорожали в Нижнекамске. Согласно данным Союза оценщиков Татарстана, предоставленным «Ъ-Казань», за 2020 год и два первых месяца 2021 года рост «средней медианной стоимости» 1 кв.м. здесь составил 25,73%.

На втором месте по динамике среднерыночной стоимости жилья находится Елабуга (22,29%), на третьем – Альметьевск (19,11%).

В Набережных Челнах квартиры за указанный период подорожали лишь на 7,38%, в Казани – на 12%.

В Заинске рост составил 12,85%, Чистополе – 12,7%, Лениногорске – 10,6%, Нурлате – 4,5%, Зеленодольске – 3,7%. А в Буинске, Азнакаево и Бугульме стоимость жилья «незначительно снизилась».

При этом цену 1 кв.м. в городах Союз оценщиков Татарстана не называет.

Организация отмечает наступление «насыщения рынка» в начале 2021 года, а также уменьшение активных предложений жилья к покупке.

Эти сведения она предоставит минстрою Татарстана, формирующему в регионе фонд жилых помещений для предоставления гражданам по соцнайму, и региональному минмолодежи, ответственному за обеспечение жильем молодых семей в республике по госпрограмме.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"