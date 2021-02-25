Около 3,8 млн кубометров мусора в год выбрасывают жители Екатеринбурга

В год жители Екатеринбурга выбрасывают около 3,8 млн кубометров отходов. Такие данные указаны в исследовании специалистов свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО), результаты которого опубликовал на своей странице в Facebook депутат гордумы Алексей Вихарев.

Согласно данных реготделения РЭО, 23% от общего состава мусорной корзины жителя составляют пищевые отходы, примерно столько же — неперерабатываемый мусор, в частности средства гигиены и индивидуальной защиты, некоторые виды упаковки, отходы после уборки и прочее. Около 17% от общего объема занимает бумага и картон, 16% — стекло, 15% — пластик, 5% — металл.

Алексей Вихарев подчеркнул важность сокращения объемов отходов, которые не перерабатывается. Для этого он посоветовал сдавать вторсырье в специальные пункты приема, заказывать «экологическое такси», которое забирает отсортированные фракции мусора, либо подать регоператору через управляющую компанию заявку на переоборудование придомовой контейнерной площадки для раздельного сбора отходов.

Напомним, проект по раздельному сбору мусора был запущен в Свердловской области в июле 2020 года. В программе принимают участие семь муниципалитетов: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Арамиль, Верхняя Пышма, Сысерть, Алапаевск и Алапаевский район. Всего в систему включены 420 многоквартирных дома, в том числе 151 находится в Екатеринбурге и 269 — в других городах. Региональные власти ожидают, что к 2024 году доля сортируемых отходов в Свердловской области составит 60% от общего объема образуемого мусора.

Анастасия Реутова