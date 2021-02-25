За прошлый год в Башкирии зафиксировали 1103 коррупционных преступления

За 2020 год в Башкирии было совершено 1103 преступления коррупционной направленности, сообщил на заседании Курултая глава СКР республики Денис Чернятьев. Уголовные дела возбуждены по 94 случаям хищения госимущества путем присвоения и растрат с использованием служебного положения, 68 случаям служебного подлога и 66 случаям злоупотребления и превышения должностных полномочий. Также региональное управление СКР возбудило 159 уголовных дел о взяточничестве, из них 23 дела — по взяткам в особо крупном размере.

По словам господина Чернятьева, чаще всего дела возбуждались по материалам МВД, УФСБ и прокуратуры республики, 70 дел возбудили после обращений граждан.

Проверки Контрольно-счетной палаты Башкирии выявили или подтвердили 16 фактов хищения бюджетных средств. При этом, как подчеркнул руководитель регионального СКР, ни одного материала не поступило от счетных палат муниципалитетов.

«Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что они находятся под полным контролем местных руководителей, несмотря на то, что им гарантирована независимость. Давайте вместе подумаем, как эту ситуацию изменить», — обратился Денис Чернятьев к депутатам парламента.

Господин Чернятьев также отметил, что по статистике, большинство выявленных преступлений коррупционного характера совершается в правоохранительной и правоприменительной сферах — 30 из 37 уголовных дел, направленных в суд. «В органах местного самоуправления проблема тоже не снижается — 26 уголовных дел. И фиксируем [коррупцию] в сфере образования и науки, причем не только в части мелких взяток от учеников за экзамены, есть несколько серьезных дел, связанных с распоряжением средств, которые выделяются на содержание этих учреждений», — добавил он.

За 2020 год следователи возбудили 41 уголовное дело о коррупции в отношении лиц, обладающих особым правовым статусом. К уголовной ответственности привлечены 22 муниципальных депутата, 11 глав муниципальных образований, 11 членов избиркомов, восемь адвокатов, три следователя и прокурор.

«Ущерб, причиненный коррупционерами различного уровня возрос больше, чем на 50%. По делам, которые только окончены, ущерб составляет 130,9 млн руб. Взыскать удалось чуть более 50 млн руб., еще на 80 наложен арест. Но суммы, которые фигурируют в оконченных делах, разительно отличаются от фактически причиненного ущерба», — сообщил Денис Чернятьев.

Среди причин коррупции в СКР называют кадровые просчеты при назначении на руководящие должности, отсутствие открытости в действиях чиновников и отсутствие контроля за их работой, а также «готовность граждан решать вопросы путем материальной стимуляции чиновников и правоохранителей».

Анна Соколова