В петербургских бизнес-центрах доля свободных помещений за год выросла на 1%

Уровень вакантности в бизнес-центрах Петербурга по итогам 2020 года составил 6,6%, рост доли свободных площадей за год составил только 1%. Свободными в городе остаются 233,6 тыс. кв. м офисов. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Colliers.

За прошлый год средняя ставка аренды в офисах класса А снизилась на 5,5%, а в классе В выросла на 1,6%. Наиболее дорогая аренда приходится на помещения, расположенные в Центральном, Московском и Адмиралтейском районах.

За 2020 год из-за пандемии офисный рынок пополнили 57 тыс. кв. м вместо запланированных 107 тыс. «квадратов». В текущем году планируется ввести около 160 тыс. кв. м., большинство объектов расположено в Московском районе.