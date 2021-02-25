На заводе в Ростовской области произошел крупный пожар

В городе Шахты Ростовской области горит здание на территории завода по производству полимерной упаковки «Химпэк». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре по улице Ворошилова, 2г поступило в МЧС в 11:59. «По уточненной информации, загорание произошло в отдельно стоящем строящемся здании. Площадь горения составляет 500 кв. м. Угрозы распространения нет. Людей в здании не было, эвакуация не проводилась»,— рассказали в ведомстве. Сейчас на месте происшествия работают 39 человек и 12 единиц техники.

Жители Шахт в соцсетях жалуются на едкий дым, распространившийся по всему городу. В МЧС сообщили, что специалисты Роспотребнадзора проводят замеры проб воздуха.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону