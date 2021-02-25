За сутки коронавирусом в Черноземье заразился 871 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлен 871 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 208,697 тыс. человек. За сутки зафиксировано 17 летальных случаев — по три в Белгородской и Курской областях, пять в Воронежской, по два в Липецкой, Тамбовской и Орловской областях (всего 4,004 тыс. случаев). За минувший день выздоровели 1 135 (всего 187,48 тыс.) человек.

В Белгородской области зафиксирован 101 новый случай COVID-19 (всего 31,151 тыс.), выздоровели 117 (всего 28,296 тыс.), умерли за все время пандемии — 480.

В Воронежской области — 301 новый случай (всего 66,978 тыс.), новых выздоровевших — 336 (всего 60,782 тыс.), умерли за все время пандемии — 1 882.

В Курской области — 140 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 30,316 тыс.), выздоровели 144 (27,007 тыс.), смертельных случаев с марта 2020 — 447.

В Липецкой области зарегистрировано 116 новых случаев коронавируса (всего 24,329 тыс.), новых выздоровевших 343 (всего 20,784 тыс.), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 428.

В Орловской области — 90 новых случаев (всего 30,008 тыс.), выздоровели 105 (всего 26,977 тыс.), умерли с начала пандемии — 432.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 123 диагноза коронавируса (всего 25,915 тыс.), новых выздоровевших 90 (всего 23,634 тыс.), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 335.

Мария Старикова