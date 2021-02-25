Land Rover представил 525-сильный Defender V8

Land Rover Defender V8. Фото: Land Rover

Land Rover Defender V8. Фото: Land Rover

Land Rover Defender V8. Фото: Land Rover

Автомобиль оснащается 525-сильным 5-литровым компрессорным V8, который сочетается с перенастроенной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. У машины доработаны тормоза, рулевое управление и подвеска. Флагманский внедорожник получил новый режим работы силовой установки Dynamic и электронную имитацию активного заднего дифференциала, управляющую вектором тяги с помощью штатных тормозов.

Визуально Defender V8 отличается новыми 22-колесными дисками особого дизайна, тормозными суппортами синего цвета и выхлопной системой с четырьмя патрубками. В салоне появились мультимедийная система Pivi Pro с 11,4-дюймовым экраном, а также беспроводная зарядка для смартфона со встроенным усилителем сигнала.

Версия с двигателем V8 доступна как для 3-дверного внедорожника Defender 90, так и для 5-дверного Defender 110. Продажи нового Land Rover Defender V8 в Европе начнутся в 2021 году.