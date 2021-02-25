Рейсы из Тамбова в Анапу планируют запустить к лету

Рейсы из аэропорта Тамбов в Анапу, анонсировавшиеся адмнинистрацией Тамбовской области в октябре 2020 года, могут начать выполняться уже летом 2021 года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник регионального управления автодорог и транспорта Альберт Чурилов. По его словам, контракт на полеты с авиакомпанией «Руслайн» сейчас находится «в стадии заключения».

Маршрут станет шестым в полетной программе аэропорта Тамбов. Сейчас оттуда совершаются рейсы в Екатеринбург, Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь. Кроме того, в этом году планируется возобновить рейсы в Москву, которые прекратились еще до пандемии из-за отсутствия светосигнального оборудования на взлетной полосе. «В декабре 2020 года между аэропортом Тамбов и госкорпорацией по организации воздушного движения в РФ заключено агентское соглашение на сумму почти 83 млн руб. на оказание услуг по установке светосигнального оборудования. Сейчас проводится процедура закупок. Во втором полугодии работы будут выполнены, и полеты в Москву возобновятся по удобному графику — утром туда, вечером обратно»,— отметил господин Чурилов.

По данным Росавиации, аэропорт Тамбов в 2020 году обслужил 14,51 тыс. пассажиров. Это на 21% меньше, чем годом ранее (18,4 тыс.).

Валерия Розбот