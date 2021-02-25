СК займется расследованием дела об отъеме жилья у одиноких пенсионеров в Краснодаре

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю приняло к производству уголовное дело о мошенничестве с жильем пожилых жителей Краснодара (ч.4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее расследованием занималась полиция города.

По версии СК, в краевой столице действовала преступная группа, которая оформляла договоры купли-продажи недвижимости одиноких пожилых краснодарцев без их ведома и участия. Злоумышленники завладели несколькими объектами жилой недвижимости в разных районах города. После сделок жилье продавалось по значительно заниженной цене.

Как писал “Ъ-Кубань”, о возбуждении уголовных дел в связи с незаконным переоформлением квартир, зарегистрированных на пожилых людей, стало известно в январе 2021 года. Поводом для этого послужило обращение 86-летней жительницы Краснодара, которая неожиданно для себя перестала быть владелицей собственного жилья. Об этом она узнала из квитанции по оплате ЖКУ за октябрь 2020 года, в которой в качестве собственника квартиры было указано незнакомое лицо. При этом пожилая одинокая женщина договор купли-продажи не подписывала, с покупателем никогда не встречалась, денег ни от кого не получала. Вскоре были выявлены еще четыре подобных факта.

В настоящий момент, чтобы не допустить дальнейшей реализации недвижимости третьим лицам, на жилье потерпевших наложен арест. Проводятся следственные действия, устанавливается весь круг лиц, причастных к преступлению, включая сотрудников регистрирующих органов и нотариата.

Наталья Решетняк