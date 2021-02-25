Олег Байдин: ни один дом на улице Октябрьской революции в Уфе сноситься не будет

Главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил на пресс-завтраке газеты «Коммерсантъ-Башкортостан», что на улице Октябрьской революции больше не снесут ни одного дома «вне зависимости от того, является он памятником или не является».

«Проект (развития улицы Октябрьской революции – "Ъ-Уфа") находится под кураторством главы региона и главы города. Мы не беспокоимся за будущее этих домов. Ни один из домов больше не исчезнет», – сообщил господин Байдин.

Также он отметил, что, возможно, все 103 старинных дома по улице будут включаться в реестр объектов культурного наследия. «Мы считаем, что вся улица является памятником», – подчеркнул Олег Байдин.

Влада Шипилова