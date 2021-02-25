Оздоровительный комплекс создадут в Туве на базе мараловодческого хозяйства

На базе Мараловодческого хозяйство «Туран» в 2021 году планируется создать оздоровительный комплекс «Марал — Тува». Он будет находиться в 92 км от Кызыла. На реализацию проекта всего будет направлено около 178 млн руб., сообщили “Ъ-Сибирь” в правительстве республики.

Предполагается, что из федерального бюджета будет направлено около 176 млн руб. Еще 1,78 млн руб. выделит регион. Проект будет реализован в 2021 году.

На его территории разместят водолечебницу, пансионат, туристические домики, а также бассейн со СПА и пирс с катамаранами. Вместе с этим будут организованы пешие и конные экомаршруты. Комплекс будет оказывать услуги для более чем 1,7 тыс. человек ежегодно, помимо этого он создаст 40 рабочих мест и будет приносить 3,6 млн руб. в год.

Даниил Тарабукин