Четыре города Кубани попали в рейтинг самых комфортных для жизни

Четыре города Краснодарского края вошли в топ-100 лучших городов для жизни в России. Исследование проводил институт территориального планирования «Урбаника».

Лидером общероссийского рейтинга стал Краснодар, набравший по итогам 78,18 баллов. Как следует из исследования, краевой центр набрал 45,51 балла в категории «качество среды», а также 32,68 балла – по «стоимости жизни».

«Город обладает объективными, данными природой и географическим положением преимуществами. Там тепло и солнечно, недалеко до курортных зон Краснодарского края, продолжительный сезон доступности недорогих натуральных продуктов. По показателям обеспеченности качественными торговыми площадями, обеспеченности жильем, освещенности улиц, внешней транспортной доступности Краснодар входит в первую десятку рейтинга», – прокомментировал итоги рейтинга управляющий партнер Института «Урбаника» Федор Коньков.

Он также отметил, что стоимость жизни в городе тоже не является слишком высокой – по стоимости продовольственной корзины Краснодар занимает 26 место в рейтинге, по стоимости покупки квартиры – 39 место, стоимости услуг ЖКХ – 56 место.

Второе место среди городов Краснодарского края занял Новороссийск (44-е место в общем рейтинге), набравший 61,42 балла. Чуть ниже оказался Сочи – 48-е место (60,9 баллов). Кроме того, 97-е место занял Армавир (50,38 балла).

Всего в интегральный рейтинг российских городов за 2019 год, представленный «Урбаникой», вошли 12 городов Южного федерального округа. Кроме Краснодара, в общероссийскую первую тройку также вошли Сургут и Тюмень.

Рейтинг составлен по ста крупнейшим городам с населением свыше 173 тыс. человек по данным на 2019 год. Большинство применяемых показателей рейтинга – расчетные, и основываются на отборе порядка 25 статистических индикаторов. По каждому показателю города ранжировались по отношению друг к другу, на основе расчетов составлен сводный рейтинг. Максимальное количество баллов, который мог набрать каждый город – 100, из двух групп показателей, каждая из которых составляет максимально 50 баллов.

По итогам рейтинга самых комфортных и доступных для жизни городов, представленного «Убаникой» в декабре 2019 года, Краснодар также занимал первое место.

Алексей Белянин