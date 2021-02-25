Глава Башкирии пригласил Илью Варламова провести сессии для чиновников

Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил блогера и сооснователя фонда «Городские проекты» Илью Варламова принять участие в стратегических сессиях для региональных и муниципальных служащих. «В данном случае брейнсторминг будет целиком посвящен урбанистике», – написал глава в facebook.

Ранее Илья Варламов в ответ на приглашение Радия Хабирова «посмотреть, куда двигается Уфа, не погрязли ли мы в архаике старых представлений урбанистики», сообщил, что готов приехать и «помочь добрым советом».

«Стратсессии, разумеется, будут критичными по отношению к нам – гос- и муниципальным служащим. Понимаем, что не хвалить нас он приедет. Нам это и не нужно», – отметил господин Хабиров.

Идея о проведении сессий с участием блогера у главы республики возникла после того, как ему на 23 февраля подарили книгу Ильи Варламова и Максима Каца «100 советов мэру». Радий Хабиров отметил, что книга «классная, очень просто, очень понятно, очень полезно написана» и рекомендовал ее прочитать каждому главе района.

Илья Варламов неоднократно приезжал в Уфу, после чего публиковал ряд критических статей о городском благоустройстве.

Влада Шипилова