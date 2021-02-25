В Новосибирске сгорел крупный торговый павильон

Торговый павильон сгорел на улице Высоцкого в Новосибирске. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В 04:20 местного времени 24 февраля пожарная часть получила сообщение о возгорании. В 04:28 первые расчеты прибыли на место происшествия. «Интенсивно горел утеплитель одноэтажного каркасного строения, из-под кровли шел густой дым. Огонь стремительно распространялся внутрь по пустотам внутри сооружения»,— говорится в сообщении. Из горящего здания спасатели вынесли пять газовых баллонов и эвакуировали женщину. Произошло частичное обрушение перекрытия.

В 07:53 возгорание локализовали на 300 кв. м, в 08:17 — ликвидировали. Сотрудники МЧС продолжают работать. Всего задействовано 45 человек и 13 единиц техники. Как уточняется, для подачи воды на тушение, экипажи ГИБДД частично перекрыли движение на проезжей части.

Екатерина Лукашевич