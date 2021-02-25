Байден отменил указ Трампа о запрете на въезд некоторых категорий иностранцев

Президент США Джо Байден отменил указ о запрете на въезд в США для ряда категорий иностранцев. Ранее его принял 45-й президент Дональд Трамп, объяснив это тем, что иммигранты — риск для рынка труда.

«Приостановление въезда... не продвигает интересы США. Напротив, это наносит ущерб стране, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей, объединиться со своими семьями здесь»,— приводит слова господина Байдена Белый дом.

По мнению президента, указ мешает отраслям экономики использовать «таланты со всего мира». Глава государства отметил, что из-за документа в страну не могли въехать те, кто выиграл вид на жительство в США в ежегодной лотерее.

Господин Трамп подписал указ о временном запрете на иммиграцию для ряда категорий из-за негативных экономических последствий коронавируса 22 апреля 2020 года. Изначально он действовал 60 дней, но после его неоднократно продлевали.

О ситуации с коронавирусом в США — в материале “Ъ” «Америка в роли простой смертной».