382 миллиарда рублей составили сборы налога на доходы физических лиц в бюджет Москвы в четвертом квартале 2020 года, сообщил департамент финансов столицы. Это сразу на 23% больше сборов «доковидного» четвертого квартала 2019 года. В целом за прошлый год поступления НДФЛ выросли на 11% по сравнению с 2019-м и составили 1,155 трлн руб. НДФЛ — главный источник денег для города, его доля в доходах составляет около 40%. В 2020 году пандемия повлияла на динамику поступлений этого налога: после роста в первом квартале на 23% по сравнению с таким же периодом 2019 года во втором квартале поступления упали на 15%. Однако далее это падение было компенсировано за счет восстановительного роста экономики Москвы.