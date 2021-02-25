Водород подбирают по цвету

Правительство Ульяновской области создает «водородный кластер» и намерено включиться в перспективные проекты водородной энергетики, позволяющие создать новые высокотехнологичные и наукоемкие предприятия на территории региона. В региональной Корпорации развития отмечают, что регион имеет хорошие начальные условия для включения в проекты, но выбор конкретных направлений будет зависеть от трендов, которые изберет федеральный центр. Эксперты считают направление водородной энергетики перспективным, однако отмечают сложность проектов и отсутствие гарантий успеха, в связи с чем развивать такое направление можно только при наличии больших государственных инвестиций.
В минувшую пятницу председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин на своей странице в Facebook сообщил, что «Ульяновская область планирует наращивать новые компетенции в сфере зеленой энергетики и создать водородный кластер». «Наш регион готов локализовать на своей территории производство экологически чистого водорода, а также накопителей энергии, которая вырабатывается из возобновляемых источников»,— отметил господин Смекалин, сообщая о встрече с руководителем федерального Агентства по технологическому развитию Владимиром Пастуховым на площадке Совета по иностранным инвестициям, состоявшейся на минувшей неделе в Ульяновске.
По словам господина Смекалина, сегодня Ульяновская область, став «первым российским субъектом, где появился промышленный ветропарк и локализовано производство комплектующих для ветроэнергетики», «планирует развивать новое не только для России, но и для всего мира направление — „зеленый“ водород — генерацию, производство комплектующих, научно-исследовательскую деятельность, подготовку кадров».
Напомним, с недавних пор в мире идут активные поиски новых путей безуглеродной энергетики с целью снижения влияния на климат и окружающую среду выбросов углекислого газа, внимание правительств, ученых и бизнеса обращено на водород как источник энергии, не дающий при сгорании вредных выбросов. Сложилась устойчивая терминология по водородной энергетике: водород, производимый из ископаемого топлива, называют «серым». «Синим» считается водород, полученный из ископаемого топлива, но с последующим улавливанием и хранением углекислого газа, возникающего при его производстве. «Зеленым» считается водород, полученный из воды путем электролиза с использованием энергии от возобновляемых источников (ВИЭ — ветрогенераторы и солнечные батареи). «Голубым» называют водород, для производства которого используют энергию АЭС или метод извлечения водорода из природного газа без доступа кислорода и без выбросов углекислого газа (пиролиз и ряд других методов). В Евросоюзе делают ставку на «зеленый» водород. В этом заинтересованы и энергетические компании — владельцы ветропарков. Особенность ВИЭ в том, что они зависят от погоды и спроса на электроэнергию. В часы пик при неподходящей погоде они не могут обеспечить потребность пользователей, а при оптимальной для генерации погоде им некуда девать излишнюю энергию. Электролиз с получением водорода позволил бы аккумулировать газ, чтобы в дальнейшем, при более высокой потребности в электроэнергии, использовать накопленный водород как топливо турбин для дополнительной генерации. К 2024 году для производства «зеленого» водорода ЕС планирует запустить оборудование мощностью 6 ГВт, к 2040му этот показатель составит 40 ГВт и на водород придется 13% всей энергетической структуры Европы. По данным инвестбанка Barclays, до 2030 года на создание инфраструктуры потребуется порядка $500 млрд, сообщает РБК.
В России, как ранее сообщал „Ъ“, «Роснано» и «Энел Россия» намерены реализовать первый в стране проект по выпуску «зеленого» водорода на базе ветроэлектростанции в Мурманской области (проект мощностью 12 тыс. тонн водорода в год предназначен для экспорта в ЕС ежегодным объемом около $55 млн).
Александр Смекалин отметил, что технологии «зеленого» водорода — это шаг от производства к хранению энергии, они имеют большие перспективы в сфере развития городского транспорта, переводе его на безуглеродное топливо. Он считает это направление «одним из самых перспективных для перевода экономики на „зеленые“ рельсы».
Впрочем, как пояснила „Ъ“ замгендиректора Корпорации развития Ульяновской области (КРУО, занимается привлечением инвестиций) Алина Абитова, регион еще только «на начальном этапе этого пути». По ее словам, Ульяновская область для перехода к технологиям «зеленого» водорода имеет необходимые компетенции в ВИЭ, широкие технические (действующие ветропарки) и природные (Волга) возможности, опыт в локализации и расширении производств. Сейчас при Минпромторге РФ создается штаб по развитию водородной энергетики, и правительство Ульяновской области надеется получить свое представительство в этом штабе. А это, по словам Алины Абитовой, позволит быстрее проецировать федеральные инициативы и тренды на региональный уровень. Правда, не исключено, что приоритеты формируемого водородного кластера могут измениться — приоритетным трендом в России считается именно «голубой» водород, поскольку это считается более дешевым способом получения водорода, в этом заинтересован и Газпром. Пока, по словам госпожи Абитовой, всеми направлениями занимается специальная рабочая группа при региональном министерстве энергетики и ЖКК, предполагается, что уже к осени рабочая группа определится с главным направлением и сможет начать переговоры с потенциальными партнерами.
Андрей Редькин, гендиректор ульяновской научно-исследовательской компании «Альтрен» (Наноцентр), занимающейся в том числе вопросами развития ВИЭ, считает, что «само по себе направление водородной энергетики перспективно». По его словам, к нему могли бы подключиться не только компания «Фортум» (ветропарки), но и исследовательская компания Наноцентра «ХитЛаб», разработки и изобретения которой позволяют преобразовывать водород в твердое состояние — металлогидриты в виде порошка, что позволяет безопасно и долго хранить водород, чтобы затем его использовать при необходимости. По мнению господина Редькина, инвесторы на направления водородной энергетики могут найтись, но только при одном условии — если будет государственное софинансирование. Рассчитать окупаемость этих проектов на старте практически невозможно, и в таких случаях необходимы какие-то государственные формы поддержки, и в первую очередь очень серьезные и дорогие НИОКР, считает эксперт.