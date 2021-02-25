Водород подбирают по цвету

Правительство Ульяновской области создает «водородный кластер» и намерено включиться в перспективные проекты водородной энергетики, позволяющие создать новые высокотехнологичные и наукоемкие предприятия на территории региона. В региональной Корпорации развития отмечают, что регион имеет хорошие начальные условия для включения в проекты, но выбор конкретных направлений будет зависеть от трендов, которые изберет федеральный центр. Эксперты считают направление водородной энергетики перспективным, однако отмечают сложность проектов и отсутствие гарантий успеха, в связи с чем развивать такое направление можно только при наличии больших государственных инвестиций.

В минувшую пятницу председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин на своей странице в Facebook сообщил, что «Ульяновская область планирует наращивать новые компетенции в сфере зеленой энергетики и создать водородный кластер». «Наш регион готов локализовать на своей территории производство экологически чистого водорода, а также накопителей энергии, которая вырабатывается из возобновляемых источников»,— отметил господин Смекалин, сообщая о встрече с руководителем федерального Агентства по технологическому развитию Владимиром Пастуховым на площадке Совета по иностранным инвестициям, состоявшейся на минувшей неделе в Ульяновске.

По словам господина Смекалина, сегодня Ульяновская область, став «первым российским субъектом, где появился промышленный ветропарк и локализовано производство комплектующих для ветроэнергетики», «планирует развивать новое не только для России, но и для всего мира направление — „зеленый“ водород — генерацию, производство комплектующих, научно-исследовательскую деятельность, подготовку кадров».

Напомним, с недавних пор в мире идут активные поиски новых путей безуглеродной энергетики с целью снижения влияния на климат и окружающую среду выбросов углекислого газа, внимание правительств, ученых и бизнеса обращено на водород как источник энергии, не дающий при сгорании вредных выбросов. Сложилась устойчивая терминология по водородной энергетике: водород, производимый из ископаемого топлива, называют «серым». «Синим» считается водород, полученный из ископаемого топлива, но с последующим улавливанием и хранением углекислого газа, возникающего при его производстве. «Зеленым» считается водород, полученный из воды путем электролиза с использованием энергии от возобновляемых источников (ВИЭ — ветрогенераторы и солнечные батареи). «Голубым» называют водород, для производства которого используют энергию АЭС или метод извлечения водорода из природного газа без доступа кислорода и без выбросов углекислого газа (пиролиз и ряд других методов). В Евросоюзе делают ставку на «зеленый» водород. В этом заинтересованы и энергетические компании — владельцы ветропарков. Особенность ВИЭ в том, что они зависят от погоды и спроса на электроэнергию. В часы пик при неподходящей погоде они не могут обеспечить потребность пользователей, а при оптимальной для генерации погоде им некуда девать излишнюю энергию. Электролиз с получением водорода позволил бы аккумулировать газ, чтобы в дальнейшем, при более высокой потребности в электроэнергии, использовать накопленный водород как топливо турбин для дополнительной генерации. К 2024 году для производства «зеленого» водорода ЕС планирует запустить оборудование мощностью 6 ГВт, к 2040му этот показатель составит 40 ГВт и на водород придется 13% всей энергетической структуры Европы. По данным инвестбанка Barclays, до 2030 года на создание инфраструктуры потребуется порядка $500 млрд, сообщает РБК.

В России, как ранее сообщал „Ъ“, «Роснано» и «Энел Россия» намерены реализовать первый в стране проект по выпуску «зеленого» водорода на базе ветроэлектростанции в Мурманской области (проект мощностью 12 тыс. тонн водорода в год предназначен для экспорта в ЕС ежегодным объемом около $55 млн).

Александр Смекалин отметил, что технологии «зеленого» водорода — это шаг от производства к хранению энергии, они имеют большие перспективы в сфере развития городского транспорта, переводе его на безуглеродное топливо. Он считает это направление «одним из самых перспективных для перевода экономики на „зеленые“ ­рельсы».

Впрочем, как пояснила „Ъ“ замгендиректора Корпорации развития Ульяновской области (КРУО, занимается привлечением инвестиций) Алина Абитова, регион еще только «на начальном этапе этого пути». По ее словам, Ульяновская область для перехода к технологиям «зеленого» водорода имеет необходимые компетенции в ВИЭ, широкие технические (действующие ветропарки) и природные (Волга) возможности, опыт в локализации и расширении производств. Сейчас при Минпромторге РФ создается штаб по развитию водородной энергетики, и правительство Ульяновской области надеется получить свое представительство в этом штабе. А это, по словам Алины Абитовой, позволит быстрее проецировать федеральные инициативы и тренды на региональный уровень. Правда, не исключено, что приоритеты формируемого водородного кластера могут измениться — приоритетным трендом в России считается именно «голубой» водород, поскольку это считается более дешевым способом получения водорода, в этом заинтересован и Газпром. Пока, по словам госпожи Абитовой, всеми направлениями занимается специальная рабочая группа при региональном министерстве энергетики и ЖКК, предполагается, что уже к осени рабочая группа определится с главным направлением и сможет начать переговоры с потенциальными партнерами.

Андрей Редькин, гендиректор ульяновской научно-исследователь­ской компании «Альтрен» (Наноцентр), занимающейся в том числе вопросами развития ВИЭ, считает, что «само по себе направление водородной энергетики перспективно». По его словам, к нему могли бы подключиться не только компания «Фортум» (ветропарки), но и исследовательская компания Наноцентра «ХитЛаб», разработки и изобретения которой позволяют преобразовывать водород в твердое состояние — металлогидриты в виде порошка, что позволяет безопасно и долго хранить водород, чтобы затем его использовать при необходимости. По мнению господина Редькина, инвесторы на направления водородной энергетики могут найтись, но только при одном условии — если будет государственное софинансирование. Рассчитать окупаемость этих проектов на старте практически невозможно, и в таких случаях необходимы какие-то государственные формы поддержки, и в первую очередь очень серьезные и дорогие НИОКР, считает ­эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск