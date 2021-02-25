От «Дружбы» достался невкусный кусочек

Возбуждено уголовное дело об отравлении в школе № 43 в Тольятти. Жертвами отравления стали 34 школьника и два сотрудника учебного учреждения. Преступление квалифицировано по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ранее в Тольятти было возбуждено аналогичное уголовное дело о массовом отравлении норовирусной инфекцией в столовой школы № 75. Организатором питания в обоих школах является ЗАО КШП «Дружба».

Правоохранители возбудили уголовное дело об отравлении в школе № 43, расположенной в Центральном районе Тольятти. Преступление квалифицировано по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

С 18 февраля зафиксирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди 34 учащихся школы № 43. В настоящее время дети лечатся дома, их состояние удовлетворительное. Кроме того, в этот период отравились также двое сотрудников учебного заведения. Правоохранители устанавливают причины случившегося. Управление Роспотребнадзора по Самарской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование группового ­отравления.

Организатором питания в школе № 75 является ЗАО Комбинат школьного питания (КШП) «Дружба». «В настоящее время оператором питания ЗАО КШП „Дружба“ с помощью специализированной аккредитованной лаборатории отобраны суточные пробы, смывы на группы кишечных палочек, на патогенные исследования. Работники пищеблока направлены на дополнительное обследование»,— сообщают в пресс-службе администрации Тольятти.

В текущем году это уже второе уголовное дело в Тольятти, связанное с отравлением школьников. Так, в январе было возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ) по факту оказания ненадлежащих услуг питания этим же комбинатом учащимся школы № 75. В период с 11 по 13 января в школьной столовой отравились норовирусной инфекцией 24 учащихся и восемь работников пищеблока. Следствие по данному уголовному делу ­продолжается.

ЗАО КШП «Дружба» — крупное предприятие, основанное в 1979 году, находится в Тольятти. Комбинат объединяет 61 предприятие на 37 тыс. посадочных мест. Предприятие обслуживает 54 учебных заведения (30900 мест), а также столовые завода ЗАО ­«Джи-Эм Авто­ВАЗ». Руководителем комбината является Татьяна ­Солоднева.

Как отмечает управляющий партнер Адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов, когда организация питания для учебных заведений начала происходить удаленно и в интересах сразу целой группы заведений (еду производит и доставляет крупный комбинат, она не готовится на местах, как это было раньше), случаи с массовым отравлением стали возникать гораздо чаще, а последствия стали масштабнее. Эксперт поясняет, что при массовом отравлении потребителей выявить виновников затруднительно: «Должны проводиться специальные экспертизы в месте употребления продуктов и на месте их приготовления. Нужна экспертиза контейнеров для перевозки. При этом эта процедура не дает 100% выявления места заражения инфекцией продуктов». По словам господина Бишенова, после получения результатов экспертизы по отравлению в школе № 43 можно прогнозировать исход этих двух дел: «Если источники заражения будут одинаковы, а виновным будет признан поставщик, то вполне вероятно, что оба дела объединят в одно и будут квалифицироваться по ч. 1 ст. 238 УК РФ».

«Что касается „двойного нарушения“ со стороны комбината, то если следствие установит причинно-следственную связь (что отравление произошло именно от потребления продуктов, представленных комбинатом), то, скорее всего, установленным лицам будет вменяться два эпизода преступления. В зависимости от возраста пострадавших и установленного экспертизой вреда будет дана соответствующая квалификация состава преступления»,— поясняет адвокат, юрист BGP Litigation Анастасия ­Тюняева.

Ани Айвазян