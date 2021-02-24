В Краснодаре реализуют 39 инвестиционных проектов на 181,6 млрд рублей

Власти Краснодара с начала 2021 года заключили два инвестиционных соглашения, предполагающих инвестиции в размере 530 млн руб. Речь идет о строительстве логистического комплекса «Прогресс» компании «Карат» и открытии линий по производству парфюмерии и косметики компании «Солнце». В результате их реализации в краевой столице будет дополнительно создано 150 рабочих мест. Всего заключено 39 инвестсоглашений на общую сумму 181,6 млрд руб., сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации начальника управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артема Анацкого, приоритетными областями развития станут высокотехнологичное и инновационное промышленное производство, транспортно-логистический комплекс, социальная сфера и программа «Умный город». Управление сопровождает проекты, в том числе, основанные на принципах государственного и частного партнерства.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, логистический центр «Прогресс» будет располагаться в поселке Березовый в пригороде Краснодара, его площадь составит около 30 тыс. кв. м., инвестиции в проект составят более 300 млн руб. Объем инвестиций в строительство новых производственных линий компании «Солнце» составит около 80 млн руб.

Ольга Логинова