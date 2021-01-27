Поставщик алкогольных напитков построит новый логистический центр в Краснодаре

Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал инвестиционное соглашение о строительстве логистического центра «Прогресс» в Прикубанском округе. Его будет строить краснодарская компания «Карат», занимающаяся торговлей алкогольными напитками, сообщил глава городской администрации в Telegram.

По информации пресс-службы городской администрации, логистический центр будет располагаться в поселке Березовый в пригороде Краснодара, его площадь составит около 30 тыс. кв. м., инвестиции в проект составят более 300 млн руб.

«Это предприятие на 100% — краснодарское. В магазинах сети более половины ассортимента — продукция кубанских виноделов. Все налоги от деятельности предприятия остаются в Краснодаре и идут на развитие города. Покупая местную продукцию в краснодарских магазинах, мы все поддерживаем друг друга и экономику нашего города», – прокомментировал Евгений Первышов.

Инвестор планирует на 10 лет взять в аренду участок, на котором построят логистический центр. Для этого он обратился в администрацию города. В мэрии Краснодара отмечают, что после присвоения статуса масштабного проекта компания «Карат» сможет воспользоваться льготной арендной ставкой, которая сейчас составляет 0,1% от кадастровой стоимости земли.

В настоящее время уже найден подходящий участок в районе ул. Карла Гусника, его площадь составляет 5,9 га.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Карат» зарегистрировано в Краснодаре в 2015 году, занимается торговлей оптовой алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт. Уставный капитал компании составляет 10 млн руб., им полностью владеет Тигран Арустамян, также являющийся генеральным директором общества. В 2019 году выручка компании составила 1,9 млн руб., чистая прибыль – 8 тыс. руб. при почти равном убытке.

Среди основных партнеров ООО «Карат» — ведущие производители и импортеры алкогольной продукции Кубани: компании «Абрау-Дюрсо», «Союз-Вино», «Мысхако», «Кубань-Вино» и др. В 2020 г. клиентами группы компаний стали около 5 тыс. розничных торговых точек и более 2 тыс. заведений общественного питания. Прайс-лист компании насчитывает более 5 тыс. наименований напитков российских и зарубежных производителей.

В настоящее время у компании уже есть логистический центр площадью 2 га, расположенный на в Краснодаре на Западном обходе.

Виктория Колганова