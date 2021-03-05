Gentle Cafe и Botanica

Gentle Cafe

Лучшее какао в городе

Gentle Cafe Фото: пресс-служба ресторана

Новый проект Александра Оганезова в партнерстве с Александром Сысоевым называется Gentle Cafe и представляет собой современную кафе-кондитерскую, оснащенную огромной витриной с десертами и кофемашинами самого новейшего образца. Все это выглядит очень свежо и ново, в стиле урбан и хайтек, так что Gentle чудесным образом оказалось непохожим ни на Remy Kitchen, ни на «Гранд Кофеманию», ни на Lila Pastry (об этом новом проекте GT Group мы расскажем чуть позже). Свою линейку кофе Gentle готовит на новейших швейцарских машинах для заваривания фильтр- и hand brew кофе и чая и модных nitro, при этом по умолчанию все напитки готовятся с безлактозным, соевым, кокосовым и овсяным молоком. Здесь же на витрине с панорамным остеклением выставлена десертная линейка в 40 наименований. Все десерты разработаны главным шеф-кондитером всех заведений Александра Оганезова Ильей Замогилиным-Судзиловским специально для Gentle, линейку выпечки шеф-пекаря Анны Маликовой тоже разработали оригинальную. Выглядят десерты очень эффектно благодаря технологии 3D, применявшейся в разработке форм: огромная пышная карамельная меренга из безглютенового бисквита, карамельного крема (300 руб.), эффектные камеи из песочного теста (маленькие по 350 руб., большие по 700 руб.) с шоколадной или карамельной объемной виньеткой с фирменной буквой G и разными начинками — фисташковой, кофейной, банановой, шоколадной с нотами чая эрл-грей, пышные крученые краффины с заварным кремом в трех видах: яблоко-корица, смородина, банан-ваниль (250 руб.), черные маковые круассаны (180 руб.) весьма оригинального вида, забавные слоеные пончики (250 руб.), хрупкое пирожное «миндаль» со скорлупками из карамельного шоколада и муссом из молочного шоколада с темным шоколадным центром (400 руб.), пышное шу с кремом из маскарпоне (150 руб.), красивейшие миндальные тарталетки — малиновая со свежими ягодами, центром из белого воздушного бисквита и малинового желе (450 руб.), и с ягодами голубики, муссовым творожным кремом на темном шоколаде, с соленой карамелью и голубичным желе. Есть еще в фирменной линейке шоколад ручной работы в виде квадратных плиток (180 руб.) — клубничный с клубникой и сушеной клюквой, белый с чипсами апельсина и сушеной вишней, белый с крошкой «орео» и карамельный с обжаренными кешью, морской солью и крошкой печенья бретцель, а еще мини-кексы, миндальное печенье, маршмеллоу, стаканчик из шоколада с крышкой из миндального крема и прослойками арахисовой пасты, соленой карамели, безглютенового бисквита с хрустящей вафлей (450 руб.) и конфеты «птичье молоко» трех видов. В целом десертная линейка Gentle предназначена для любителей сладкого и очень сладкого, потому карамель и шоколад настойчиво преобладают во вкусовой гамме. К тому же многие десерты имеют безглютеновую основу, что особенно актуально для любителей сладкого, ведущих здоровый образ жизни. Есть в кафе и регулярное меню: салаты, несколько супов, паста. Среди напитков самый запоминающийся и гастрономичный — какао с кайенским перцем (490 руб.), поражающий гармонией сладкого и острого. На мой взгляд, порция такого напитка (380 мл) вполне может заменить собой целый десерт — и по объему, и по цене, и по вкусовым ощущениям. На днях в Gentle появятся завтраки, как это и полагается в кафе-кондитерской, и они тоже будут не как у всех — в меню войдет восемь видов сырников, включая тыквенные и конопляные, собственная линейка оладьев и много еще всего интересного. Взяв установку на то, чтобы удивлять гостей, Gentle явно не будет останавливаться, так что новинки на постоянной основе его посетителям гарантированы.

Gentle Cafe (3 / 5) Тверской бульвар, 3, +7 (977) 801-72-76

Botanica

Выдающийся хумус из свеклы

Botanicа Фото: пресс-служба ресторана

Кафе Botanicа полностью обновилось после многолетней работы и стало больше похоже на современный городской винный бар, нежели на кафе районного масштаба. Прежде всего перемены коснулись интерьера, обновлением которого занимались художник Евгений Митта и архитектор Юрий Иншаков. Пространство стало более камерным и уютным, элегантно совместив подлинную фактуру исторического здания начала прошлого века и модернистские элементы декора. За кухню «Ботаники» теперь отвечает шеф-повар Григорий Чунихин, который создал меню, идеально отвечающее требованиям винного бара, так что теперь придется всерьез задуматься над расширением винной карты. Впрочем, шаги в эту сторону уже предприняты: сомелье Полина Виноградова составила винный лист, опираясь на классику и биодинамику, то есть «как сейчас носят». К тому же в планах уже значатся ужины с винными дегустациями, и это очень верное направление. Пока же в регулярном меню Григория Чунихина следует обратить внимание на следующие позиции: мезе из шести закусок с римской фокаччей (650 руб.), среди которых особенно выделяется отменный хумус из подкопченной свеклы; в том же разделе есть легкий зеленый салат Botanica из листьев романо с горгонзолой и семечками (390 руб.) и жареные артишоки с йогуртом и лимонной цедрой (550 руб.). На горячее стоит попробовать лимонного цыпленка с пряной зеленью (590 руб.), томленого ягненка с мятным дзадзики (810 руб.) и морские гребешки с зеленым горошком (690 руб.). В полном соответствии с названием заведения составлен раздел гарниров, любой из которых можно рассматривать и как самостоятельное блюдо: тут и картофель фри с тертым пармезаном (320 руб.), и томаты с маринованным луком и козьим сыром (550 руб.), и брокколи на гриле (250 руб.). А на десерт — классический яблочный пирог (350 руб.) и финиковый пудинг с ванильным мороженым (320 руб.).