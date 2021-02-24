Глава администрации Ростова отчитался о работе за год

Алексей Логвиненко, глава администрации Ростова-на-Дону, на заседании городской думы в среду отчитался о результатах своей работы за 2020 год. В своем выступлении Господин Логвиненко перечислил главные, на его взгляд, события 2020 года, к которым он отнес голосование по поправкам в Конституцию, проведение Года памяти и славы в России, выборы губернатора и депутатов городской думы, а также пандемию коронавируса.

По его словам, на борьбу с пандемией город потратил 2,6 млрд руб. В частности, эти средства пошли на открытие семи госпиталей, покупку 16 машин скорой помощи и 37 служебных машин для медперсонала. Заразились коронавирусом в городе почти 20,9 тыс. человек умерли — более 1 тыс. «Система здравоохранения города можно сказать выдержала самые сложные и жесткие испытания»,— заключил глава администрации.

Алексей Логвиненко отметил, что несмотря на большие траты на борьбу с пандемией, в Ростове продолжились закупки материально-технической базы медучреждений, на это было потрачено 1,6 млрд руб. Также он перечислил учреждения, в которых были проведены ремонт или реконструкция. «Кроме того, мы начали проектирование нового корпуса на территории ЦГБ № 1 им. Семашко. Сегодня мы прорабатываем вопрос финансирования, в том числе с привлечением частных инвестиций. Подчеркну, что если инвестор не будет найден, мы готовы приступить к строительству за счет бюджетных средств уже в следующем году»,— сказал господин Логвиненко.

Подробно остановился Алексей Логвиненко на вопросах экономики. Он рассказал, что в Ростове действуют 82 тыс. хозяйствующих субъектов, из них 70 тыс. относятся к малому и среднему бизнесу. Основные отрасли экономики — торговля, промышленность, транспорт и жилищное строительство. «В период пандемии предприятия столкнулись со снижением выручки, рисками заражения персонала, перебоями в логистических цепочках, резким падением спроса. Нами был разработан план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики города. Отсрочками по налоговым и другим платежам воспользовались 15 тыс. субъектов»,— отметил господин Логвиненко.

Уровень безработицы в Ростове вырос за год с 0,4 до 5%. Зарегистрировано 27,7 тыс. безработных, при этом в банке вакансий только 20,5 свободных. «Нам всем нужно принять меры в этом году для системного трудоустройства граждан»,— подчеркнул градоначальник. Он добавил, что, несмотря на кризис, динамика некоторых экономических показателей оказалась положительной — например, средняя зарплата ростовчан выросла на 3,9% до 39, 6 тыс. руб.

Объем инвестиций в экономику города составил 121 млрд руб., что на 2% больше уровня предыдущего года. По мнению Алексея Логвиненко, инвестиционная привлекательность города повышается. В качестве одного из самых важных инвестпроектов он назвал завод «Атлантис-Пак» за 2,2 млрд руб. «Хочу отметить, что еще полтора года назад инвестор „Атлантис-Пак“ рассматривал вопрос об уходе из региона в Татарстан. Благодаря вашей работе мы смогли оставить предприятие в городе», — сказал глава администрации депутатам, имея в виду приняте гордумой поправки в правила застройки города, которые позволили инвестору приступить ко второму этапу реализации проекта.

По словам Алексея Логвиненко, бюджет Ростова впервые составил 38,7 млрд руб. (+18%), при этом собственные доходы выросли до 15,6 млрд руб. (+8%). Достигнуть этого удалось благодаря расширению налогооблагаемой базы, снижению недоимки, избавлению от неэффективных активов и вовлечению в оборот земли и имущества, считает глава администрации.

Он также перечислил построенные и отремонтированные в 2020 году учреждения образования и культуры. «Принятые меры позволили создать 290 дополнительных мест в школах и 494 места в детских садах, в том числе — 214 мест для детей до 3 лет»,— отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации напомнил, что в 2020 году выполнено благоустройство парков им. Собино и «Дружба», завершены работы по благоустройству пяти пешеходных зон (бул. Новоселов; ул. Б. Садовая, 120; о. Зеленый; в районе жилых домов по пр. 40-летия Победы № 75/3–75/5; бул. Измайловский) и еще трех общественных территорий (сквера Дортмундский; спортивной площадки по пер. Университетский, 133а; детской площадки по пер. Крепостной, 51).

Депутаты, заслушав доклад, отметили ряд нерешенных вопросов в деятельности администрации города. Так, острым был назван вопрос развития системы ливневой канализации. По мнению депутатов, актуальной остается проблема перевода всех школ города на односменный режим работы. Кроме того, не решены проблемы обманутых участников долевого строительства, остаются низкими темпы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Были отмечены недостаточные темпы благоустройства на территории города дорог, не имеющих капитального покрытия, неблагоприятная экологическая ситуация в северо-западной части города, стихийная торговля, отсутствие общественного транспорта в мкр. Суворовский. Также депутатов беспокоят повышение уровня смертности населения в Ростове-на-Дону, рост уровня безработицы и нехватка кадров в сфере здравоохранения.

Кристина Федичкина