После гибели рабочего при пожаре на «Евраз НТМК» возбудили уголовное дело

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) после гибели 33-летнего машиниста крана во время пожара на «Евраз НТМК» в Нижнем Тагиле, сообщили в пресс-службе СКР.
По версии следствия, в ночь на 23 февраля рабочий находился в кабине мостового крана, где по неустановленной пока причине произошло возгорание. Мужчина пытался потушить возгорание и подогнать кабину к посадочной площадке, однако это у него не вышло, после чего он выпрыгнул из охваченной огнем кабины. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В данный момент следователями проводятся допросы, осматриваются документы и предметы, имеющие значение для выяснения обстоятельств случившегося, назначены и проводятся судебные экспертизы.
Ранее пресс-служба «Евраза» сообщила, что на комбинате создали специальную комиссию, которая проводит расследование по факту инцидента. «Руководство комбината выражает искренние соболезнования семье погибшего. Родным будет оказана материальная помощь»,— говорилось в сообщении.