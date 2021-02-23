В Нижнем Тагиле во время пожара в конвертерном цехе НТМК погиб рабочий

В конвертерном цехе на «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) произошел пожар, в результате которого один человек погиб. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе холдинга.

Как сообщили “Ъ-Урал”, после возгорания на одном из грузоподъемных механизмов был обнаружен машинист крана без признаков жизни.

Согласно информации, опубликованной в группе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте», 33-летний крановщик погиб во время своей рабочей смены. «После того, как загорелся кран, мужчина попытался доехать до посадочной площадки, но огонь был достаточно сильный. На рабочем загорелась одежда, и он решил выпрыгнуть из крана. У погибшего от огня пострадали руки и ноги, сгорела часть одежды»,— говорится в сообщении группы.

В пресс-службе холдинга рассказали, что на комбинате создана комиссия, которая проводит расследование и выясняет все обстоятельства произошедшего. «Руководство комбината выражает искренние соболезнования семье погибшего. Родным будет оказана материальная помощь»,— добавили в «Евразе».