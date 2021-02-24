Арбитражный суд Петербурга повторно принял иск к подрядчику реконструкции консерватории

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области повторно принял исковое заявление Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации к компании «Меандр», бывшему подрядчику по реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Предварительное судебное заседание назначено на 15 апреля.

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на определение суда в системе «Электронное правосудие». Напомним, спор между «Меандром» и Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации начался еще в 2019 году, когда дирекция расторгла контракт на работы по реконструкции петербургской консерватории и потребовала у «Меандра» вернуть неотработанный аванс в размере 134 млн рублей. Суд первой инстанции отказал в требованиях, мотивируя это понесенными «Меандром» расходами, которые превышали сумму аванса, это решение подтвердил Тринадцатый апелляционный суд. Однако кассационный суд в начале февраля отменил оба постановления и вернул дело на новое рассмотрение.

Бывшее руководство «Меандра» в настоящий момент содержится под арестом в рамках уголовного дела о хищении.

Ранее федеральное правительство выделило более 3,1 млрд рублей на новую реконструкцию здания консерватории.