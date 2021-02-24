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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ   |  купить фото

Экс-директора завода «Вымпел» обвинили в контрабанде военной техники

В городе Рыбинске Ярославской области правоохранительные органы задержали руководителя ООО «Судостроительная верфь БЭЛЛ» Олега Белкова. Решением Рыбинского городского суда он был отправлен под домашний арест до 15 апреля, сообщили в пресс-службе ярославского областного суда. Олега Белкова обвиняют в контрабанде военной техники по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

До 2018 года Олег Белков был директором рыбинского судостроительного завода «Вымпел».

По данным сетевого издания «Ярновости», подозреваемый предлагал на продажу за границу военные катера под видом прогулочных судов. Издание сообщает, что два таких катера общей стоимостью 500 млн руб., были задержаны на таможне по пути в ОАЭ.

Рыбинский судостроительный завод «Вымпел» выпускает средне- и малотоннажные морские и речные катера и суда военного и гражданского назначения. Завод производит пассажирские суда на подводных крыльях «Комета 120М».

Дарья Сабаева


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