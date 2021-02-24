Автомобильные центры и земля «дочки» автохолдинга «Модуса» продаются за 81 млн рублей

Имущество ООО «Новороссийск Эстейт» выставлено на торги за общую начальную цену 81 млн руб., говорится в материале ЕФРСБ.

Продаются три лота: два центра по обслуживанию автомобилей площадью по 1,4 тыс. кв. м и (по 22,5 млн руб. каждый), а также земельный участок площадью 11 тыс. кв. м, предназначенный для строительства и эксплуатации автосалонов (35,9 млн руб). По данным кадастровой карты, имущество расположено под Новороссийском, в районе села Владимировка.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новороссийск Эстейт» было зарегистрировано в 2010 году, занималось капиталовложениями в уставные капиталы, венчурным инвестированием, в том числе посредством инвестиционных компаний. Уставный капитал -10 тыс. руб., его 100% владельцем является ОАО «Модус», владеющее также банкротными «Модус-Новороссийск» и «Модус Краснодар» . В 2019 году выручка компании составила 3,9 млн руб., убыток 72,4 млн руб.

Согласно картотеке Арбитражного суда Краснодарского края, наблюдение в отношении ООО «Новороссийск Эстейт» было введено в январе 2020 года по иску ООО «СБК-Геофизика», предъявившего требования на 590,1 млн руб. В сентябре 2020 года компанию признали банкротом.

Холдинг «Модус» в прошлом – один из крупнейших региональных автодилеров. В его состав входили 43 дилерских центра на Юге России (в Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе, а также в Воронеже и Липецке). Холдинг продавал модели BMW, Mini, Jaguar, Land Rover, Infiniti, Nissan, Hyundai, Ford, Mazda, Peugeot, Citroen и другие, а также автомобили с пробегом.

Виктория Колганова