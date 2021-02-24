Коронавирус выявили у 95 тысяч нижегородцев за время пандемии

В Нижегородской области за последние сутки коронавирус COVID-19 выявили еще у 397 местных жителей. Таким образом, общее число случаев заражения в регионе превысило 95 тыс., сообщили в оперштабе РФ.

С начала пандемии коронавирусом переболели и выздоровели более 87 тыс. нижегородцев, скончались 2,4 тыс. местных жителей. Сейчас лечение получают более 5,5 тыс. пациентов.

В России к 24 февраля выявили более 4,2 млн случаев заражения COVID-19. Выздоровели 3,75 млн граждан, скончались 84,4 тыс. заболевших.

Анастасия Еремина