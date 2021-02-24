Леонида Маркелова приговорили к 13 годам строгого режима за взятки

Нижегородский райсуд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 235,2 млн руб., запретили занимать государственные должности в течение трех лет и лишили госнаград.

Кроме того, суд удовлетворил иск минфина Марий Эл к Леониду Маркелову на 8,8 млн руб. за незаконный наем личной охраны за бюджетный счет. В обеспечение штрафа и иска минфина изымут оставшееся имущество и акции фирм, близких к Татьяне Маркеловой, и оставшееся у бывшего главы республики имущество.

Как ранее сообщалось, Леонида Маркелова обвинили в получении в 2014-2016 годах взятки на 235,2 млн руб. от директора птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша под видом фиктивной сделки. В 2015 году векселями на эту сумму партнер господина Криваша расплатился с женой отца губернатора Татьяной Маркеловой за покупку у нее акций ОАО «Тепличное». Затем векселя по договору беспроцентного займа были переданы в ООО «Телекомпания 12 регион», и директор общества Наталья Кожанова предъявила их к оплате в отделения Сбербанка. Полученными средствами Леонид Маркелов «распорядился по своему ­усмотрению».

Роман Рыскаль