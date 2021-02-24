«Хотелось бы увидеть настоящий патриотический подъем»

Санкции утвердили. Совет министров иностранных дел стран ЕС одобрил решение о введении ограничительных мер против России в связи с делом Алексея Навального. Речь пойдет о персональном списке должностных лиц, которые, по мнению Евросоюза, ответственны за преследование оппозиционера. Конкретные фамилии могут быть объявлены уже в ближайшие дни. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает потенциальным фигурантам списка публично отказаться от активов в Европе.

Санкции будут, но не страшные. Да, персональные, но в списках, судя по утечкам в СМИ, есть лишь чиновники-силовики. У них, по идее, не должно быть ни счетов, ни недвижимости в ЕС, а отдохнуть можно и дома. Чувствительным ударом было бы попадание в под рестрикции бизнесменов-олиграхов, а также медиапропагандистов. У них-то как раз есть активы в Европе, и, более того, на многих из них так или иначе завязана российская экономика.

Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что юридических оснований наказывать бизнес нет, далее последовала красивая фраза, претендующая на бессмертие: «Нельзя наказывать людей просто за то, что они нам не нравятся». Иными словам, нужно доказать, что тот или иной фигурант непосредственно причастен к преследованию Алексея Навального. В свою очередь, тот же Боррель и коллеги из Германии и Франции дали понять, что цель Евросоюза — не только давать отпор Москве, но и иметь возможность для диалога, понимая ее роль в урегулировании крупных международных конфликтов.

Так называемые провластные российские ресурсы объявили об очередной большой победе и о ничтожности противников. Последние — это в первую очередь Польша и Прибалтика, это их интриги. А что касается стран-лидеров — Франции, Германии, Италии — они понимают, что с Россией очень выгодно дружить и невыгодно ссориться. Не говоря уж о наших друзьях, таких как, например, Венгрия и лично премьер-министр Виктор Орбан. Но поскольку ЕС един, приходится слышать всех и находить компромиссный вариант, который можно назвать формальным.

Иными словами, Навальный — не тот повод, чтобы совсем уж расходиться.

Тем не менее, это ведь начало. Сегодня ту или иную фамилию не внесли, но завтра все может измениться. Все эти механизмы — это игра вдолгую. И если подумать, кто из крупных международных инвесторов или компаний захочет иметь дело со страной, чьи руководители находятся под санкциями ЕС? Это, ко всему прочему, слишком рискованно — сам можешь оказаться в черных списках. Вот вам и экономические последствия, очень даже ощутимые. Впрочем, идем дальше.

Государственный департамент Соединенных Штатов дал понять, что те, кто считает, что «Северный поток-2» может на некоторое время вздохнуть свободно, очень сильно ошибаются. США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна» и ее собственника, то есть против тех, кто непосредственно строит газопровод. Далее Госдеп заявил, что будет делать все, чтобы помешать «очень плохому» проекту. Есть и другие заявления. Например, Джо Байден обещал жестко ответить России на очередную якобы кибератаку. Так что санкции ЕС следует рассматривать как один из малых штрихов на большой картине противостояния, а оно нарастает, как снежный ком. Собственно, и механизм персональных санкций — это новый инструмент. Его называют «европейским актом Магнитского».

И что же дальше? В марте открывается саммит ЕС, который санкции утвердит и заодно выскажется по существу отношений с Россией. А мы в очередной раз будем искать свой особый путь. Впереди кампания публичных отречений от западного этического рейха. В стране объявлен своеобразный конкурс на новую идеологическую доктрину. И, естественно, никакой пощады западным наймитам. В этой связи очень хотелось бы увидеть настоящий патриотический подъем. Пусть те, кто сегодня не попал в черный список, но потенциально мог бы там оказаться, публично откажутся от западных активов и вернут их в Российскую Федерацию. Давайте уже по-настоящему накажем так называемых партнеров. А то, поди, привыкли к русским деньгам. Ведь как там у классика — «слова не должны расходиться с делами». Не может быть своего пути с активами во вражьем логове. Так что ждем красивых больших поступков.