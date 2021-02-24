Депутат Колесников предложил создать «Русскую республику» со столицей в Екатеринбурге

Депутат екатеринбургской думы Александр Колесников предложил депутату Госдумы Павлу Крашенинникову создать в России «Русскую республику». Столицей республики, по мнению господина Колесникова, может стать Екатеринбург.

«22 субъекта называются республиками в Российской Федерации. Почему у русского народа нет своей культурной автономии в составе РФ. Почему не объединить 46 областей, три города федерального значения и эту несчастную Еврейскую автономную область и сделать "Русскую республику" со столицей в Екатеринбурге», — заявил Александр Колесников на информационном часе в гордуме.

По словам господина Колесникова, у всех национальностей есть республики (культурные автономии), а у русской национальности нет.

«У нас большое количество национальностей и народов. Нам надо извлекать из этого огромную пользу. Нам надо повышать и защищать права всех людей, вне зависимости от национальности, где родились и выросли. Мы — Россия и изначально мы в этом сильны. Любое объединение возможно с по итогам голосования граждан», — ответил Павел Крашенников.